Участников международного автопробега познакомили с культурным многообразием Саратовской области

В Российско-немецком доме города Маркса прошла встреча с участниками ежегодного международного автопробега «Мир с Россией», организованного немецкой некоммерческой организацией «Дружба Глобаль».

Во встрече приняли участие заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко, представители администрации Марксовского района, руководители местных и региональных общественных и национально-культурных организаций, а также активисты национально-культурной автономии немцев Марксовского района. Мероприятие прошло в теплой атмосфере и стало важным этапом в укреплении дружеских связей между Россией и Германией.

В состав делегации вошли активисты, выступающие за развитие добрососедских отношений с Российской Федерацией. С 17 июля по 9 августа участники преодолевают маршрут через Германию, Польшу и несколько российских городов: Тверь, Старую Рязань, Маркс, Самару, Казань, Нижний Новгород и Ржев. В рамках поездки организаторы посещают советские воинские мемориалы, проводят встречи с общественно-политическими деятелями и серию культурных мероприятий.

В ходе визита в Маркс гости побывали на старом городском кладбище, посетили католический и лютеранский соборы, а также Марксовский краеведческий музей. Иностранные участники отметили бережное отношение к историческому наследию и высокий уровень межконфессионального согласия в регионе.

Подготовила Ольга Сергеева