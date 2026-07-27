В Саратове студентов-целевиков отчисляют из медвуза за неуспеваемость

Отчислений целевиков в Саратовском ГМУ стало в 2,5 раза больше.

В Саратовском медуниверситете имени Разумовского сегодня учатся 1452 целевика по специальностям: лечебное дело, педиатрия, стоматология, клиническая психология. Данные предоставили «МК в Саратове» в региональном минздраве.

При этом число отчисленных за неуспеваемость студентов-целевиков резко выросло: в 2026 году — 31 человек, в 2025-м — всего 13. За два года вуз покинули 44 будущих медика. Чаще всего «вылетают» со второго курса, пояснили в областном минобре.

На 2026/2027 учебный год утверждена квота целевого приёма: 386 мест в специалитете и 227 — в ординатуре по 43 специальностям. Все муниципальные районы области уже имеют кандидатов на обучение. Вопрос лишь в том, кто сможет пройти отбор и не попасть в статистику отчислений.

Ольга Сергеева