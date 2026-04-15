Участок улицы Астраханская в Саратове неделю будет перекрыт для автомобилистов

В Саратове с 18 по 25 апреля будет временно перекрыт участок улицы Астраханской.

О предстоящем ограничении сообщил Telegram-канал «Саратов транспортный», который курируется городской администрацией.

Речь идёт о пересечении Астраханской с улицей Зарубина. По информации властей, на этом участке запланированы работы по благоустройству. Ограничение вступит в силу с 08:00 18 апреля и продлится до 20:00 25 апреля.

В настоящее время на Астраханской ведутся работы по демонтажу трамвайных путей. Жители Кировского и Ленинского районов в последние дни жаловались на серьёзные транспортные заторы на этой магистрали.

Ольга Сергеева