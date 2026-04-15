В четырех районах Саратовской области открыли центры для реабилитации бойцов и ветеранов СВО

В Саратовской области приступили к работе дополнительные реабилитационные центры для участников и ветеранов специальной военной операции.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своём телеграм-канале.

Сегодня стартовал первый заезд в четыре социально-оздоровительных учреждения региона. Специализированная помощь теперь доступна в центрах «Ударник» (Энгельсский район), «Пещера Монаха» (Хвалынский район), «Волжские зори» (Вольский район) и «Пугачёвский» (Пугачёвский район). Ранее глава региона в отчёте о работе правительства за 2025 год анонсировал расширение сети учреждений, где военнослужащие смогут под наблюдением специалистов пройти курсы оздоровления.

Путевки бойцам будут предоставляться в приоритетном порядке. Перед профильным блоком правительства поставлена задача определить, в каких ещё учреждениях возможно организовать реабилитацию для участников СВО, чтобы профессиональная медицинская помощь стала доступна максимальному числу получателей.

Бусаргин добавил, что работа по поддержке бойцов ведётся на системной основе. На текущей неделе у финалистов региональной кадровой программы «Наши герои» стартовал новый очный образовательный модуль. В его рамках участники изучат принципы взаимодействия различных ветвей власти, для них запланированы лекции, мастер-классы и тематические занятия.

Ольга Сергеева