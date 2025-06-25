Учеба в популярных саратовских вузах обойдется студентам от 119 до 286 тысяч рублей в год

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Новости Саратова
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Стартовал приём в саратовские вузы: цены растут, IT-специальности лидируют.

С 20 июня абитуриенты начали подавать документы в университеты.

В 2025 году самыми востребованными стали:

IT-направления (26% абитуриентов)

Инженерные специальности (14%)

Медицина (11%)

Стоимость обучения заметно выросла:
▸ Медвуз: стоматология – 286 тыс.₽ (+15% к 2024)
▸ СГТУ: дизайн – 237 тыс.₽
▸ Консерватория: вокал – 245 тыс.₽

Эконом-варианты (от 119 тыс.₽/год):

Педагогика

Гуманитарные науки

Юриспруденция

В регионе обучаются 70,3 тыс. студентов. Многие семьи всерьёз рассматривают кредиты на образование – четырёхлетний бакалавриат на популярных направлениях приближается к 1 млн рублей.