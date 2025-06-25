Новые результаты ЕГЭ: 14 стобалльников и одна двухсотбалльница

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Новости Саратова
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Стали известны результаты единого государственного экзамена по информатике и английскому языку.

Об этом информирует министерство образования Саратовской области.

Информатика:

  1. Никита Сыч, школа № 3 г. Ершова,
  2. Александр Дерунов, школа №3 г. Аткарск,
  3. Максим Ивчук, школа № 3 г. Маркса,
  4. Екатерина Хуторная, школа № 5 им. В. Хомяковой г. Энгельс,
  5. Юрий Гуляев, школа № 32 имени А.С. Пушкина г. Энгельс,
  6. Андрей Кулжанов, лицей математики и информатики г. Саратов,
  7. Максим Бретт, Лицей № 50 г. Саратов,
  8. Артем Тупиков, гимназия № 34 им. Г.Д. Ермолаева г. Саратов,
  9. Артём Шкурат, Саратовский областной образовательный комплекс — Политехнический колледж — Лицей-интернат 64,
  10. Никита Белоусов, Саратовский областной образовательный комплекс — Политехнический колледж — Лицей-интернат 64,
  11. Василий Фортунатов, Физико-технический лицей № 1 г. Саратов.

Английский язык:

  1. Ксения Бондаренко, гимназия № 8 г. Энгельс,
  2. Дарья Филиппова, школа № 84 г. Саратов,
  3. Диана Юртаева, школа №1 г. Маркса.

Кроме того, Ксения Бондаренко стала двухсотбалльницей, получив 100 баллов по двум предметам – литературе и английскому языку.