Новые результаты ЕГЭ: 14 стобалльников и одна двухсотбалльница

Стали известны результаты единого государственного экзамена по информатике и английскому языку.
Об этом информирует министерство образования Саратовской области.
Информатика:
- Никита Сыч, школа № 3 г. Ершова,
- Александр Дерунов, школа №3 г. Аткарск,
- Максим Ивчук, школа № 3 г. Маркса,
- Екатерина Хуторная, школа № 5 им. В. Хомяковой г. Энгельс,
- Юрий Гуляев, школа № 32 имени А.С. Пушкина г. Энгельс,
- Андрей Кулжанов, лицей математики и информатики г. Саратов,
- Максим Бретт, Лицей № 50 г. Саратов,
- Артем Тупиков, гимназия № 34 им. Г.Д. Ермолаева г. Саратов,
- Артём Шкурат, Саратовский областной образовательный комплекс — Политехнический колледж — Лицей-интернат 64,
- Никита Белоусов, Саратовский областной образовательный комплекс — Политехнический колледж — Лицей-интернат 64,
- Василий Фортунатов, Физико-технический лицей № 1 г. Саратов.
Английский язык:
- Ксения Бондаренко, гимназия № 8 г. Энгельс,
- Дарья Филиппова, школа № 84 г. Саратов,
- Диана Юртаева, школа №1 г. Маркса.
Кроме того, Ксения Бондаренко стала двухсотбалльницей, получив 100 баллов по двум предметам – литературе и английскому языку.