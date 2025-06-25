Новые результаты ЕГЭ: 14 стобалльников и одна двухсотбалльница

Стали известны результаты единого государственного экзамена по информатике и английскому языку.

Об этом информирует министерство образования Саратовской области.

Информатика:

Никита Сыч, школа № 3 г. Ершова, Александр Дерунов, школа №3 г. Аткарск, Максим Ивчук, школа № 3 г. Маркса, Екатерина Хуторная, школа № 5 им. В. Хомяковой г. Энгельс, Юрий Гуляев, школа № 32 имени А.С. Пушкина г. Энгельс, Андрей Кулжанов, лицей математики и информатики г. Саратов, Максим Бретт, Лицей № 50 г. Саратов, Артем Тупиков, гимназия № 34 им. Г.Д. Ермолаева г. Саратов, Артём Шкурат, Саратовский областной образовательный комплекс — Политехнический колледж — Лицей-интернат 64, Никита Белоусов, Саратовский областной образовательный комплекс — Политехнический колледж — Лицей-интернат 64, Василий Фортунатов, Физико-технический лицей № 1 г. Саратов.

Английский язык:

Ксения Бондаренко, гимназия № 8 г. Энгельс, Дарья Филиппова, школа № 84 г. Саратов, Диана Юртаева, школа №1 г. Маркса.

Кроме того, Ксения Бондаренко стала двухсотбалльницей, получив 100 баллов по двум предметам – литературе и английскому языку.