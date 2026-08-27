Ученые России и Казахстана высоко оценили возрождённый Ботанический сад СГУ. ВИДЕО

Ботанический сад СГУ признан одним из лучших в России.

В Екатеринбурге на базе Уральского отделения РАН прошла юбилейная сессия регионального Совета ботанических садов Урала и Поволжья. Более 50 учёных из России и Казахстана обсудили вопросы сохранения редких видов растений, научной деятельности и развития инфраструктуры ботанических садов.

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского на форуме представил заместитель директора по научной работе Ботанического сада имени Н.И. Вавилова, профессор Александр Кашин. В своём докладе он отразил все направления деятельности: от научной и учебной до просветительской и хозяйственной.

Сегодня фонд сада насчитывает 3609 видо-сортообразцов, объединённых в 37 коллекций. В 2025 году он пополнился на 276 новых образцов. Значительная часть растений — краснокнижные. Учёные сада ведут работу по восстановлению популяций исчезнувших видов — майкарагана волжского и водяного ореха, регулярно проводят мониторинг их численности.

Недавно университет получил статус биоресурсного центра, что подтверждает его роль в сохранении биологического и генетического разнообразия страны.

Особое внимание на сессии вызвали масштабные изменения в инфраструктуре Ботсада. За год здесь провели 126 экскурсий для 2500 человек, а рекреационную зону отдела дендрологии посетили более 21 тысячи горожан.

Преображение Ботанического сада СГУ стало возможным не только благодаря инициативе и поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, но и органично вписалось в приоритеты федеральной экологической политики. Региональное министерство природных ресурсов и экологии, курирующее сохранение статуса сада как особо охраняемой природной территории, подтвердило, что работы полностью соответствуют задачам национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В 2026 году на реализацию природоохранных проектов в Саратовской области в рамках этого нацпроекта выделено более 83 млн рублей, включая мероприятия по сохранению биологического разнообразия, развитию экологического туризма и созданию комфортной городской среды

Напомним, первый этап реконструкции Ботсада завершился в ноябре 2025 года: на 9 га были созданы экотропы, установлены малые архитектурные формы, системы автополива, освещение, видеонаблюдение, обновлено ограждение и отремонтированы лабораторные корпуса. Сейчас идёт второй этап — благоустройство участка площадью 9,6 га, где расположены коллекции отделов флоры и интродукции.

Важную роль в сохранении уникального природного объекта играет и региональное министерство природных ресурсов и экологии, которое курирует статус Ботанического сада как особо охраняемой природной территории регионального значения.

Ведущие биологи страны высоко оценили произошедшие изменения, отметив, что Саратовский ботанический сад сегодня является одним из флагманов российской ботанической науки.

Видео о возрожденном Ботаническом саде доступно по ссылке.

Ольга Сергеева