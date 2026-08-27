Власти Саратовской области ввели обновленные правила строительства школ и детсадов

В регионе утверждены новые стандарты размещения школ и детских садов, соответствующие федеральным нормам.

Максимальное расстояние от жилых домов до учебных заведений теперь составляет 500 метров. Для районов с плотной застройкой или труднодоступных территорий радиус увеличен до 800 метров — это позволит встраивать соцобъекты без масштабной перепланировки.

Для крупных проектов (от 100 тыс. кв. м) вводится обязательство: на время строительства школы или сада застройщик организует бесплатный подвоз детей до действующих учреждений.

Новые правила начнут действовать с 1 октября 2026 года. Ожидается, что единый стандарт ускорит разработку проектов и прохождение госэкспертизы. Пересмотр нормативов направлен на решение проблемы дефицита мест в активно застраивающихся районах Саратова, Энгельса и Балакова.

Ольга Сергеева