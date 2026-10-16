Ученые Вавиловского университета доказали эффективность российской вакцины против узелкового дерматита КРС

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Ретроспективный анализ в течение 10 лет подтвердил безопасность и преимущество отечественного препарата на основе штамма «НИСХИ» перед зарубежными аналогами.

Ученые Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова провели масштабное ретроспективное исследование, охватывающее период с 2015 по 2025 год.

Целью работы стала оценка эффективности борьбы с заразным узелковым дерматитом крупного рогатого скота (ЗУД КРС) в России. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ) № 22-16-00165-П, опубликованы в журнале Acta Veterinaria Eurasia и выбраны редакцией издания в качестве «статьи недели».

Заразный узелковый дерматит представляет серьезную угрозу для глобальной продовольственной безопасности. По данным ученых, только в Азии прямые убытки сектора оцениваются в 1,45 миллиарда долларов США. Экономический ущерб складывается из резкого падения продуктивности скота, снижения удоев более чем на 50%, массовых абортов и повреждения кожевенного сырья. Появление очагов инфекции накладывает жесткие ограничения на экспорт живого скота и продуктов животноводства, полностью блокируя трансграничную торговлю.

Ключевым элементом российской стратегии борьбы с инфекцией, наряду с карантинными мерами и ПЦР-диагностикой, стала вакцинопрофилактика. Выбор был сделан в пользу отечественной гетерологичной вакцины на основе вируса оспы овец (SPPV) штамма «НИСХИ».

Как показало исследование, данное решение обусловлено несколькими критическими факторами:

Абсолютная безопасность: За весь период наблюдений (2017–2025 гг.) не было зарегистрировано ни одного случая восстановления патогенности (реверсии вирулентности) вакцинного штамма. Высокая иммуногенность: Живая вакцина уже через месяц после введения формирует напряженный популяционный иммунитет более чем у 80% вакцинированных коров. Специфические антитела стабильно выявляются с 21-го дня после иммунизации. Эпизоотологический контроль: Применение стратегии DIVA (дифференциация вакцинированных от инфицированных животных) позволяет эффективно отслеживать циркуляцию полевого вируса.

Эффективность подхода наглядно продемонстрирована на модели Саратовского региона. Множественные вспышки ЗУД в 2016–2019 годах были полностью купированы в течение двух лет за счет тотального охвата вакцинацией (в среднем более 250 тысяч голов КРС в год). С 2019 года в регионе не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания, несмотря на продолжающиеся вспышки в сопредельных государствах.

Авторы работы подчеркивают, что полученные результаты специфичны именно для штамма «НИСХИ» и не могут автоматически экстраполироваться на другие гетерологичные вакцины. При этом ученые отмечают выраженное превосходство отечественного препарата над гомологичными вакцинами, используемыми в Европе: если в России массовые вспышки пошли на убыль после нескольких иммунизаций, то в ряде европейских и азиатских стран, сделавших ставку на гомологичные вакцины, вспышки регистрируются вновь.

«Десятилетняя история мониторинга ЗУД КРС в России подтверждает, что систематическое применение живой гетерологичной вакцины на основе штамма «НИСХИ», начатое осенью 2017 года, обеспечило быструю ликвидацию очагов инфекции. Опыт Саратовской области, где с 2019 года удерживается стопроцентное благополучие по ЗУД КРС, подтверждает правильность выбранного курса», — прокомментировала руководитель проекта, доктор медицинских наук, профессор Валентина Федорова.

Полученные данные имеют фундаментальное значение для долгосрочного прогнозирования иммунного ответа популяции и оптимизации ветеринарных мероприятий в зонах высокого риска, что в конечном счете обеспечивает продовольственную безопасность страны.

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