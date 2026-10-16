В Саратовскую область не пустили 20 тонн яичного меланжа из Казахстана

Региональное управление Россельхознадзора сообщило о задержании крупной партии пищевого сырья на границе.

11 октября в пункте пропуска «Озинки» остановили грузовик с 20 тоннами сухого охлаждённого яичного меланжа — смеси белков и желтков без скорлупы, используемой в производстве выпечки и кондитерских изделий.

При проверке выяснилось, что предприятие-изготовитель зарегистрировано для выращивания и продажи мяса птицы и куриных яиц, однако для экспорта переработанных яиц требуется дополнительная аттестация, которой у производителя не оказалось.

Перевозчику выдан документ, обязывающий вернуть груз отправителю.