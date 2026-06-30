Ученые Вавиловского университета создали уникальный ферментный композитный препарат для животноводства

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Получен патент на уникальный ферментный композитный препарат.

Разработка принадлежит ученым института биотехнологии Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова (ФГБОУ ВО Вавиловский университет) Хапцеву З.Ю., Неповинных Н.В. и Спиряхиной Т.В. и выполнена в рамках стратегического проекта «Сельскохозяйственная биотехнология» федеральной программы «Приоритет-2030».

Новизна решения заключается в создании полностью отечественной композиции на основе фермента протеазы и природного минерала глауконита Белозерского месторождения Саратовской области. В отличие от зарубежных аналогов на основе бентонита, разработка использует местную сырьевую базу и обладает двойным механизмом действия.

Как это работает?

Повышение усвояемости белка. Протеаза расщепляет трудноперевариваемые фракции протеина. Это позволяет снизить питательность рациона по сырому протеину без потери продуктивности, заменяя дорогостоящий соевый шрот более дешевыми компонентами.

Сорбция микотоксинов. В зерне часто заводятся микроскопические грибки, выделяющие яды (микотоксины). От них страдает печень, падает иммунитет. Ученые добавили в препарат глауконит — природный минерал, который как губка впитывает в себя значительную часть этих токсинов и выводит из организма. Глауконит обладает высокой сорбционной способностью, связывая и выводя из организма токсины микроскопических грибов, которые наносят колоссальный экономический ущерб (в РФ потери от контаминации зерна достигают 25 млрд рублей в год, в мире — $16 млрд).

«Мы получаем эффект «два в одном»: повышение переваримости белка для роста мышечной массы и одновременную защиту печени животного от токсинов, что напрямую снижает себестоимость продукции. При этом это не лабораторный образец, а продукт, готовый к промышленному внедрению», — комментирует один из авторов разработки Заур Хапцев.

Принципиально важно, что производство базируется на реально действующем промышленном предприятии по добыче и переработке глауконита, с которым у университета заключен договор. Композиция абсолютно безопасна (4 класс токсичности) и легко вводится в рацион как с водой, так и с кормом.

В настоящее время ученые продолжают исследования, направленные на поиск микроорганизмов, способных деградировать те виды микотоксинов, которые не поддаются сорбции.

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