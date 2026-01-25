Ученый Максим Червяков объяснил причину суровых морозов в Саратовской области

На нашей планете в январе наблюдается экстремальный температурный контраст.

Пока жители Саратова и Сибири мёрзнут при -25°C и -45°C, в Южном полушарии, в Аргентине и Парагвае, стоит 40-градусная жара. Разница между полушариями достигает 85 градусов.

Заведующий кафедрой метеорологии СГУ Максим Червяков объяснил, что перелёт из Якутии в Аргентину стал бы для организма человека шоком.

В Саратовской области установился антициклон с явлением температурной инверсии: холодный воздух (-25°C) «заперт» у поверхности земли, а на высоте около 1.5 км температура повышается до -14°C. Метеоролог сравнил это с «крышкой» из тёплого воздуха.

Ольга Сергеева