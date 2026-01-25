Две пассажирки маршрутного автобуса пострадали в ДТП с иномаркой под Саратовом

В Энгельсском районе Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса.
По предварительной информации, пассажирский автобус Ford Transit, следовавший по маршруту Саратов — Дергачи, столкнулся с автомобилем Jaecoo.
В результате аварии двое пассажиров микроавтобуса получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
Среди пострадавших — женщина 1978 года рождения и несовершеннолетняя девочка 2012 года рождения. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются сотрудниками полиции.
