Две пассажирки маршрутного автобуса пострадали в ДТП с иномаркой под Саратовом

В Энгельсском районе Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса.

По предварительной информации, пассажирский автобус Ford Transit, следовавший по маршруту Саратов — Дергачи, столкнулся с автомобилем Jaecoo.

В результате аварии двое пассажиров микроавтобуса получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Среди пострадавших — женщина 1978 года рождения и несовершеннолетняя девочка 2012 года рождения. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются сотрудниками полиции.

Ольга Сергеева