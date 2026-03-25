Ученый объяснил необычный рисунок на Волге в Саратове

Метеоролог СГУ Максим Червяков объяснил необычное явление на воде.

Жители Саратова и гости города в последние дни наблюдают необычную картину в районе впадения реки Белой Глинки в Волгу. На поверхности воды можно заметить причудливый рисунок — цепочку небольших вихрей, которые привлекают внимание прохожих.

Как объяснил ученый-метеоролог Максим Червяков в своем ТГ-канале, это не случайное явление, а результат естественных физических процессов. По словам специалиста, мутные талые воды, поступающие из коллектора, по которому течет речка, сталкиваются с более спокойной и прозрачной водой Волги. На границе двух потоков возникает четкая линия раздела.

«На этой границе возникает разность скоростей — так называемый сдвиг, из-за чего формируются волновые движения, которые затем закручиваются в вихри, — пояснил Максим Червяков. — Такое поведение потока похоже на неустойчивость Кельвина — Гельмгольца. А благодаря взвеси, которую несут талые воды, этот процесс становится видимым для наблюдателя».

Необычный водный узор, который можно увидеть в месте слияния Белой Глинки и Волги, имеет строгое научное объяснение и является наглядной демонстрацией законов гидродинамики.

