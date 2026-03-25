Коммунальщики находят в канализации Саратова детские игрушки

Сотрудники «Саратовводоканала» в очередной раз столкнулись с необычными находками при прочистке городских канализационных сетей.

На этот раз коммунальщики извлекли из колодцев мягкие игрушки — динозавра и кролика, а также сдутый резиновый мяч.

В компании отметили, что подобные предметы явно не предназначены для смыва в унитаз. «Мы не могли поверить, что кто-то будет целенаправленно вредить канализации, однако нападение динозавра на специалистов цеха канализационных сетей свидетельствует об обратном», — с иронией прокомментировали находку в водоканале.

Это не первый случай, когда работники предприятия обнаруживают в системе водоотведения посторонние предметы. Ранее при прочистке колодцев они находили детские вещи, нижнее белье и другие не предназначенные для этого вещи.

В «Саратовводоканале» призвали горожан использовать канализацию строго по назначению. Сброс крупных предметов может привести к серьезным последствиям для всего дома: отключению воды, неприятному запаху и засорам сантехники.

Ольга Сергеева