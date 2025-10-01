Учреждения соцсферы региона получают отопление

В Саратовской области до начала основного отопительного сезона идет поэтапная подача тепла в учреждения социальной сферы.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, такую задачу поставил губернатор Роман Бусаргин.

На данный момент, в 7 муниципалитетах Саратовской области отопление запустили во все учреждения социальной сферы. Это Хвалынский, Федоровский, Балтайский, Краснопартизанский, Лысогорский, Озинский районы и п. Михайловский.

Всего тепло уже подается в 1465 учреждений соцсферы – это:

— 300 школ;

— 317 детских садов;

— 34 социозащитных учреждения;

— 175 учреждений культуры;

— 416 объектов здравоохранения.

Подготовила Ольга Сергеева