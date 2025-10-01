В саду «Липки» продолжается цветение теплолюбивых канн

В историческом саду «Липки» Саратова сохраняется цветение канн, высаженных прошлой весной. Эти теплолюбивые растения, несмотря на сезонное похолодание, продолжают радовать посетителей своим ярким видом.

Сотрудники МБУ «Садово-парковое» готовятся к сезонным работам по сохранению многолетников. После первых осенних заморозков корневища канн будут выкопаны, просушены и помещены на хранение в прохладное помещение. Весной следующего года перезимовавшие растения снова украсят клумбы сада.

Особенностью канн является их чувствительность к низким температурам, что требует особого подхода к их сохранению в зимний период.

Алена Орешкина