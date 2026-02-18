Учёный СГУ объяснил, почему саратовцы так часто видят гало этой зимой

Жители Саратова все чаще замечают в небе необычные оптические явления — световые столбы, ложные солнца и радужные ореолы вокруг источников света.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ Максим Червяков прокомментировал участившиеся случаи наблюдения гало.

По словам эксперта, феномен вызван сочетанием двух факторов — погодного и социального.

С одной стороны, этой зимой действительно чаще образуются перистые облака с ледяными кристаллами нужной формы из-за активной смены атмосферных процессов. Это сделало оптические явления более частыми по сравнению с прошлой аномально теплой зимой.

С другой стороны, ключевую роль сыграли соцсети. Раньше, увидев гало во дворе, человек показывал его соседям — и на этом всё заканчивалось. Сегодня любой очевидец достает телефон, снимает видео и выкладывает в интернет. Через час об этом знает весь город.

«Мы имеем дело с эффектом: реальный рост числа явлений из-за погоды плюс экспоненциальный рост их видимости благодаря соцсетям, — пояснил Червяков. — Создаётся ощущение, что гало случается постоянно, хотя часть явлений могла происходить и раньше, просто оставаясь незамеченной широкой публикой».

