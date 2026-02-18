Обнародован режим работы саратовских поликлиник в День защитника Отечества

Саратовский минздрав опубликовал график работы больниц на февральские праздники.

С 21 по 23 февраля медицинские учреждения региона будут работать по особому графику, сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Поликлиники и амбулаторные подразделения будут принимать пациентов с 9:00 до 14:00, вызовы врача на дом будут фиксировать до 13:00. В стационарах организовано круглосуточное дежурство специалистов, в поликлиниках ответственные администраторы будут работать до 14:00.

В ведомстве заверили, что количество дежурных врачей рассчитано исходя из потребностей населения. При высокой нагрузке предусмотрена возможность вызова дополнительных специалистов, а также выделен автотранспорт для обслуживания отдаленных адресов.

Узнать подробности о режиме работы можно на сайтах медучреждений, в соцсетях и на информационных стендах в поликлиниках.

Алиса Эай