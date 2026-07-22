Уголовное дело против умершего мэра Саратова повлечет иски к его вдове

Посмертное обвинение к Олегу Грищенко может обернуться исками к родственникам.

Уголовное дело в отношении умершего экс-главы Саратова, по мнению адвоката Алексея Мелкова, — инструмент для будущих антикоррупционных исков к его вдове и другим родственникам. Об пишет «Российская газета».

«Возбуждение дела против умершего — практика редкая, — пояснил юрист. — Очевидно, оно нужно для фиксации доказательств коррупции и сбора данных об имуществе семьи, чтобы затем прокуратура могла предъявить иски».

Напомним, дело возбудили на прошлой неделе по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Грищенко участвовал в незаконной приватизации зданий медсанчасти СПЗ. Аренду помещений для городской клиники почти 20 лет оплачивали из бюджета компании, подконтрольной его родственникам. Ущерб оценивают минимум в 700 млн рублей.

Пока следователи полагают, что семья не знала о схеме. Однако итоговые материалы могут дать основание для гражданских исков к вдове уже в рамках антикоррупционного законодательства.

Ольга Сергеева