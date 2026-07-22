В Саратовской области создадут дилерский центр для сельхозтехники за 500 млн рублей

Новый комплекс для ремонта и обслуживания агротехники появится в регионе к 2028 году.

Проект инициирует ООО ГК «АГРОТЭК», объём инвестиций — 500 млн рублей. Запуск центра создаст 50 рабочих мест.

Предприятие займётся диагностикой, гарантийным и постгарантийным ремонтом, предпродажной подготовкой, поставкой оригинальных запчастей. Особый упор — на подготовку техники к сезонным полевым работам, чтобы минимизировать простои в страду.

Площадь комплекса — 1 800 кв. метров. На первом этаже разместят сервисную зону для нескольких тракторов, склады запчастей и бытовой блок для персонала. Второй этаж отдадут под офисы, переговорные и конференц-зал для семинаров и обучения фермеров. Также предусмотрены круглогодичная выставка техники под открытым небом и демонстрационные площадки.

Ольга Сергеева