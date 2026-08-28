После угрозы атаки БПЛА в аэропорту «Гагарин» задерживается 11 рейсов

В саратовском аэропорту «Гагарин» сохраняются сбои в расписании — задержано 11 рейсов.

Причина — ночная угроза БПЛА, из-за которой воздушная гавань закрывалась на приём и выпуск самолётов.

Самые заметные переносы:

— Сочи: вместо вечера 27 августа вылет утром 28-го;

— Москва: три рейса сдвинуты на вторую половину дня;

— Санкт-Петербург: задержка почти на 2 часа.

Пять прибывающих рейсов тоже прилетят позже, включая международный борт из египетской Хургады.

Аэропорт работает, но график восстанавливается. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на сайте воздушной гавани.

Ольга Сергеева