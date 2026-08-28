Маркетплейс Wildberries планирует расширить склады в Саратове

Wildberries & Russ расширят складской комплекс в Саратовской обалсти.

Компания получила разрешение на строительство второй и третьей очередей склада на улице Индустриальной в Ленинском районе Саратова. Соответствующие документы опубликовало министерство строительства и ЖКХ области.

Новые корпуса логистического хаба возведут рядом с центром «Сбера» и комплексом Ozon.

Кроме того, предприятию «Метрикс логистик» выдано разрешение на подземный водозабор со станцией водоподготовки для логистического центра на Московском шоссе, 139.

Ольга Сергеева