Маркетплейс Wildberries планирует расширить склады в Саратове

Wildberries & Russ расширят складской комплекс в Саратовской обалсти.
Компания получила разрешение на строительство второй и третьей очередей склада на улице Индустриальной в Ленинском районе Саратова. Соответствующие документы опубликовало министерство строительства и ЖКХ области.
Новые корпуса логистического хаба возведут рядом с центром «Сбера» и комплексом Ozon.
Кроме того, предприятию «Метрикс логистик» выдано разрешение на подземный водозабор со станцией водоподготовки для логистического центра на Московском шоссе, 139.
Ольга Сергеева