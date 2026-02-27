Угроза ракетной опасности объявлена по СМС на территории Саратовской области

Днем 27 февраля жители региона получили экстренное уведомление от МЧС России в СМС-уведомлениях.

В сообщении говорится о ракетной опасности на всей территории Саратовской области.

Спасатели призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности. При звуках сирены необходимо немедленно отойти от окон и укрыться в помещениях без окон, расположенных между несущими стенами. Если опасность застала на улице или в машине, следует срочно проследовать в ближайшее укрытие: здание, подземный переход или паркинг. В экстренных ситуациях звонить по номеру 112.

Ольга Сергеева