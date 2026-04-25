Угроза с неба: в Саратове задерживаются авиарейсы из-за угрозы БПЛА

В ночь на субботу 25 апреля работа международного аэропорта «Гагарин» была частично парализована.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, несколько рейсов ушли с опозданием.

Первыми изменения графика ощутили на себе пассажиры, направлявшиеся в Новосибирск и Москву — их самолеты задержались с отправлением. В настоящий момент в списке отложенных числятся рейсы до Екатеринбурга, Сургута и турецкой Антальи.

Зеркальная ситуация наблюдается и в других городах: задерживаются борты, следующие в Саратов из Сургута и Самары.

Причина произошедшего — меры безопасности. Напомним, минувшей ночью в регионе объявлялась угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим деятельность «Гагарина» была временно приостановлена.

Как уточнили в Минобороны РФ, угроза для Саратовской области миновала. По всей видимости, дроны не достигли цели: средства ПВО сработали по БПЛА в соседних Воронежской и Волгоградской областях.

В настоящий момент все временные ограничения на полеты в периметре аэропорта сняты. Об этом информирует пресс-служба «Гагарина». Аэропорт функционирует в штатном режиме. Пассажирам рекомендуется следить за актуальным расписанием на онлайн-табло.

Ольга Сергеева