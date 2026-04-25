В Энгельсе прошел сильный град

Саратовскую область накрыло волной аномальной непогоды.

Жители Энгельса (Покровска) 24 апреля стали свидетелями настоящей погодной драмы сегодня вечером — город внезапно атаковал град. Кадры разгула стихии мгновенно разлетелись по соцсетям.

Очевидцы рассказывают, что примерно в 18:00 небо над городом почернело, и начался не просто ливень, а настоящий ледяной душ. Крупные градины барабанили по крышам и машинам несколько минут. «Поколотило знатно, но быстро», — делятся впечатлениями покровчане. Ледяной заряд стих, однако расслабляться рано: непогода никуда не ушла и всё еще бушует над регионом.

Сюрпризы природы на этом не закончились. Пока энгельсцы отбивались от града, жители Балашовского района наблюдали совсем зимнюю картину — там вовсю идет снегопад.

Стоит отметить, что синоптики пытались предупредить жителей заранее: накануне они прогнозировали штормовой ветер, грозы и даже мокрый снег. Прогноз сбылся с лихвой. Добавляет красок и температура — в пятницу столбики термометров в области рухнули до всего лишь +5°С, что совсем не похоже на конец апреля.

Ольга Сергеева