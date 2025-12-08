Украинские беспилотники атаковали Саратовскую область в ночь на 8 декабря

Саратовская область вновь подверглась атаке беспилотников.

Ночью 8 декабря Саратовская область вновь стала целью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Жители региона массово получали SMS-оповещения от экстренных служб с предупреждением об угрозе, однако время их получения значительно различалось: некоторые были проинформированы около 1:30 ночи, другие — уже после трёх часов. Часть абонентов сообщила о нескольких одинаковых сообщениях, пришедших в течение получаса.

На данный момент официальные власти и силовые ведомства не прокомментировали сегодняшний инцидент.

Напомним, что ранее в связи с угрозой в Саратове было приостановлено авиасообщение — временно закрылся аэропорт «Гагарин». Предыдущей ночью, по данным Минобороны, средствами ПВО над территорией области было уничтожено 42 беспилотника.

Ольга Сергеева