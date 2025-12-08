В Саратове вычислили средний чек на стандартный «новогодний набор»

Согласно исследованию аналитического сервиса «Чек.Индекс», средняя цена базового новогоднего набора в России в 2025 году составит 6,2 тысячи рублей.

В набор вошли искусственная ёлка, игрушки с гирляндой, мандарины, бутылка шампанского и сладкий подарок.

Общая стоимость корзины выросла на 9% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост цен зафиксирован на ёлочные украшения: +14%. При этом мандарины, напротив, подешевели в среднем на 15%, став единственной позицией в наборе с отрицательной динамикой.

Ольга Сергеева