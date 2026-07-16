Украинский дрон ночью ударил по дому многодетной семьи в Энгельсе

В Энгельсе БПЛА повредил дом многодетной семьи.

В результате ночной атаки беспилотников 16 июля один из дронов нанёс удар по дому многодетной семьи в Энгельсе. Об этом рассказал глава семейства Алексей, — пишет «Российская газета».

По словам главы семейства, родители с четырьмя детьми в возрасте от 4 до 16 лет приехала на Волгу для летнего отдыха. Ранним утром участок сотрясся от взрыва. Во время налета все спали, но, к счастью, никто не пострадал.

Здание получило серьёзные повреждения. Соседи оказывают семье необходимую помощь, — уточнило издание.

Ольга Сергеева