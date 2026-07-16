В июне вакцинировано от бешенства более 66 тысяч домашних животных

В Саратовской области вакцинировали от бешенства более 66 тысяч животных.

В июне 2026 года специалисты Госветслужбы Саратовской области привили от бешенства свыше 66 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных. Как сообщили в управлении ветеринарии, среди вакцинированных — более 27 тысяч голов крупного рогатого скота, 27 тысяч мелкого рогатого скота, а также 12 тысяч собак и кошек.

В регионе сохраняется благополучная эпизоотическая ситуация благодаря системной работе и постоянному мониторингу. При подозрении на заболевание проводятся оперативная диагностика и, при необходимости, карантинные мероприятия.

Начальник управления ветеринарии Алексей Балалаев отметил, что специалисты продолжают информировать население о важности вакцинации, совершают подворные обходы и организуют выездные пункты прививок. Профилактическая работа продлится до конца года.

Ольга Сергеева