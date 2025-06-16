Улетевшие зонтики на набережной стали предметом судебного разбирательства

Власти оспаривают контракт на арт-объект в Саратове.

Прокуратура и Минкультуры области подали иск к мэрии областного центра, оспаривая результаты аукциона на создание туристического арт-объекта за 12 млн рублей. Истцы утверждают, что начальная цена контракта была сильно завышена.

Напомним, конструкция, установленная зимой на ул. Волжской, затем переносилась на набережную, где была повреждена ветром. Сейчас арт-объект демонтирован.

На первом заседании 30 июля суд рассмотрит требование признать контракт недействительным с возвратом средств. Подрядчик — ИП Сергей Гусев.