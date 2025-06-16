В Саратове срочно ищут токаря на зарплату 180 тысяч рублей в месяц

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В Саратовской области сохраняется дефицит рабочих специальностей.

Согласно данным регионального минтруда, работодатели активно ищут квалифицированных рабочих.

В июне 2024 года наиболее востребованными стали следующие вакансии:

Токарь – 179 500 руб./мес.

Наладчик автоматов – 150 000 руб./мес.

Фрезеровщик – 149 000 руб./мес.

Слесарь-сборщик – 138 000 руб./мес.

Слесарь по металлосборке – 137 000 руб./мес.

Аналитики отмечают устойчивую тенденцию: промышленные предприятия региона готовы предлагать специалистам конкурентоспособные зарплаты, превышающие среднерыночные показатели. Особенно ценятся работники с опытом работы на современном оборудовании.