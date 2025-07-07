Уличные хулиганы вновь разбили остановки в Саратове

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Новости Саратова
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Вандалы разбили две новые остановки в Заводском районе Саратова.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Речь о павильонах по ул. Тульской и Огородной. Инциденты произошли в ночь с 6 на 7 июля.