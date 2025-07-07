Саратовские прыгуны в воду взяли 38 медалей на Кубке Поволжья

На Всероссийских соревнованиях в Саратове (180 участников из 11 регионов) воспитанники спортшколы №11 завоевали 14 золота, 5 серебра и 8 бронзы в личном зачёте, а также 9 золота и 2 серебра в синхронных прыжках.

Лидеры сборной:

Матвей Беленченко — 3 золота (личные) + 2 золота/1 серебро (синхрон);

— 3 золота (личные) + 2 золота/1 серебро (синхрон); Анастасия Зинина — 2 золота (личные) + 2 золота (синхрон);

— 2 золота (личные) + 2 золота (синхрон); Всеволод Федоров — 2 золота (личные) + золото (синхрон с Леонидом Дубицким).

Синхронные победы: