Саратовские прыгуны в воду взяли 38 медалей на Кубке Поволжья

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Новости Саратова
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На Всероссийских соревнованиях в Саратове (180 участников из 11 регионов) воспитанники спортшколы №11 завоевали 14 золота, 5 серебра и 8 бронзы в личном зачёте, а также 9 золота и 2 серебра в синхронных прыжках.

Лидеры сборной:

  • Матвей Беленченко — 3 золота (личные) + 2 золота/1 серебро (синхрон);
  • Анастасия Зинина — 2 золота (личные) + 2 золота (синхрон);
  • Всеволод Федоров — 2 золота (личные) + золото (синхрон с Леонидом Дубицким).

Синхронные победы:

  • Золото: дуэты Федоров/Дубицкий, Зинина/Морозова (Руза), Беленченко/Гуров (Волгоград), Зинина/Макарова, Беленченко/Зинина;
  • Серебро: Беленченко/Михайлов.