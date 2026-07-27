Уличные термометры фиксировали выше 40 градусов африканской жары в Саратове

В Саратове и Энгельсе 26 июля жара перевалила за +40°, а следом пришёл шторм с пыльной бурей.

С утра горожане фиксировали +30°, а после полудня термометры в тени и на солнце показывали более 40° буквально африканской жары. Затем регион накрыл шквалистый ветер: падали деревья, обрывались провода.

В Энгельсе произошло масштабное отключение света (к вечеру подачу восстановили), обесточены были и дома в Ленинском районе Саратова.

На Волге поднялись высокие волны, а кабинки колеса обозрения на набережной раскачивались как маятник — людей внутри не было. Города накрыло пыльное облако со стороны Марксовского района: видимость на дорогах и в дачных посёлках Энгельса падала до нуля.

МЧС предупреждает о сохранении опасных погодных явлений.

Ольга Сергеева