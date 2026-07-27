В Саратове откроют крупнейший логистический центр стоимостью более 6 млрд рублей

Крупный логистический хаб «Метрикс Логистик» площадью 83 тыс. кв. м достраивают в Саратове.

Инвестиции превысили 6 млрд рублей.

Объект, расположенный у объездной трассы, планируют сдать в этом году. Одновременно компания прорабатывает расширение: в частности, строительство современного пожарного депо для защиты не только комплекса, но и прилегающих территорий.

Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что развитие такой инфраструктуры привлекает инвесторов и разгружает город от транзита крупнотоннажного транспорта, упрощая работу торговых сетей. Хаб уже называют одним из драйверов логистического потенциала региона.

Ольга Сергеева