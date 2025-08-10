Улицу Рахова в Саратове залило водой

Значительное подтопление произошло на улице Рахова в Саратове. Поток воды, идущий от улицы Большой Казачьей, растянулся на несколько кварталов вниз к Волге.

Особенно пострадал участок между домами 138 и 145 по улице Рахова, где в настоящее время ведутся работы по благоустройству дворов. Вода затопила проезжую часть и пешеходные зоны, создавая серьёзные неудобства для прохожих.

«Пришлось буквально прыгать по камням возле мусорных баков, чтобы перейти на другую сторону«, — поделилась впечатлениями одна из местных жительниц.