Улицу Топольчанскую в Саратове разделят и переименуют в Тобольского и Симонова

Комиссия по топонимике поддержала предложение депутатов облдумы Юлии Литневской и Вадима Рогожина (оба от партии «Единая Россия») увековечить память саратовского поэта-фронтовика Исая Тобольского.

Изначально предлагалось назвать улицу в коттеджном поселке «Тихий уголок», но депутаты сочли это место слишком отдалённым. В итоге комиссия решила переименовать часть дублёра улицы Топольчанской — ту, что идёт от академика Антонова до Тархова. Ей присвоят имя Тобольского.

Другую часть дублёра (от Тархова до Зыбина) назовут в честь Константина Симонова, чья юность прошла в Саратове. Документы переданы в ведомства.

Ольга Сергеева