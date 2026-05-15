Жителям Балашова после грозы отключили свет и воду

В Балашове из-за грозы часть города осталась без света и воды.

Вечером 14 мая в Балашове Саратовской области произошла гроза, которая привела к аварийному отключению электроэнергии. Как сообщили в комитете по ЖКХ, без света остались микрорайоны Козловка, КПТ, Рабочий городок и Ветлянка.

Из-за обесточки остановилось оборудование на насосно-фильтровальной станции, и водоснабжение временно прекратилось. Причиной стало короткое замыкание на ЛЭП и просадка напряжения.

К полуночи станцию водоочистки запустили, однако электроснабжение в некоторых микрорайонах до сих пор не восстановлено. Бригады продолжают устранять последствия инцидента, однако жители недовольны медленными темпами восстановительных работ.

Ольга Сергеева