Умер известный саратовский журналист-театрал Николай Шиянов

Коллеги и культурная общественность Саратова скорбят в связи с кончиной журналиста и театрального критика Николая Шиянова.

Печальную новость 25 декабря распространило издание «64Инфо».

Шиянов заслужил признание как автор глубоких аналитических материалов о театре, что подкреплялось его фундаментальным музыкальным образованием. Его экспертные статьи считались образцом академического подхода в журналистике.

Значительную часть карьеры Николай посвятил Саратовскому театру оперы и балета, где занимал пост заведующего литературной частью. Позже, работая в Москве, он инициировал и блестяще воплотил ряд масштабных арт-проектов, подтвердив репутацию неординарного и одаренного профессионала.

По воспоминаниям современников, Шиянов был не просто высококлассным специалистом, но и человеком редкой душевной щедрости. Его способность сплачивать творческих людей и неизменное дружелюбие сделали его центральной фигурой в профессиональной среде.

Ольга Сергеева