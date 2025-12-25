Леонов: на время ремонта театр оперетты останется в Энгельсе

В период реконструкции Театр оперетты продолжит работу в Энгельсе.

В рамках личного приема главы Энгельсского района Максима Леонова к нему обратились горожане, которые выразили беспокойство в связи с возможным временным переездом областного Театра оперетты. В учреждении вскоре начнется капитальный ремонт, ожидаемый долгое время.

Педагог с 36-летним стажем работы в театре, Светлана Жукова, возглавляющая театральное отделение для 70 детей, рассказала о его активной концертной деятельности. Ее ученики регулярно выступают, в том числе и на сцене этого театра. Светлана Геннадьевна поддержала необходимость масштабной реконструкции, которая проводится по федеральной программе и откроет новые возможности для развития. Однако она особо отметила важность сохранения творческой площадки именно в Энгельсе на время работ — для зрителей, труппы и юных студийцев. Аналогичную позицию представили и участники местного клуба театралов.

Максим Леонов поддержал мнение обратившихся. В своем Telegram-канале он сообщил, что, несмотря на областной статус, театр давно стал родным для жителей Энгельса, и они искренне переживают за его судьбу.

«Этот вопрос я уже обсуждал с руководством регионального министерства культуры. Министр Наталия Щелканова прислушалась к нашей позиции. Чтобы театр не покидал город, администрация оперативно подготовит варианты для его временного размещения в одном из муниципальных учреждений культуры, не нарушая их обычной работы», — написал глава района.

Ольга Сергеева