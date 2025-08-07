Уникальная VR выставка «Мир Корана» откроется в Саратове

В Саратовской Соборной мечети с 19 по 22 сентября будет проходить уникальная международная мобильная интерактивная выставка «Мир Корана».

Как сообщили в пресс-службе ДУМСО, выставка проводится совместно с Духовным управлением мусульман Российской Федерации и Министерством вакуфов и исламских дел Государства Катар.

Выставка «Мир Корана» — это проверенный формат общественного мероприятия с богатой интерактивной программой, включающей демонстрацию исторических артефактов, современных технологий и образовательных зон. Ее проведение в Саратове станет масштабным продолжением проекта, рассчитанного на широкую аудиторию.

Погрузитесь в историю Ислама через VR-путешествия, фильмы и мастер-классы, арабскую каллиграфию и многое другое. Всех гостей ждут подарки!