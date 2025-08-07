Пенсии-2025: СФР сообщил о дополнительных выплатах саратовцам на детей

Саратовские пенсионеры с детьми получают дополнительные выплаты.
Социальный фонд России предоставляет доплаты пенсионерам, воспитывающим детей.
В Саратовской области такую поддержку уже получают 14,5 тыс. семей.
Размер выплат в 2025 году:
2 969 ₽ – за одного ребёнка
5 938 ₽ – за двоих детей
8 907 ₽ – за троих детей
Учитываются несовершеннолетние дети и студенты-очники до 23 лет. Максимум – 3 иждивенца. Надбавка доступна работающим и неработающим пенсионерам. Оба родителя могут получать выплату на одного ребёнка.
По данным СФР, программа помогает улучшить качество жизни пенсионных семей.