Управляющие компании Саратова оштрафуют за халатность в снегопад

Управляющие компании будут привлечены к ответственности за халатную уборку снега.

Речь идет о «ЖСК Восток-4», ООО «УК Локомотив», ООО «УК Ковчег» и УК ООО «ДКС». Об этом информирует муниципалитет.

На объектах перечисленных УК до сих пор не расчищены дворы и кровли, а снежные завалы блокируют вывоз мусора. Руководство этих УК игнорирует свои обязанности, не выходит на связь и не участвует в работе городского штаба.

Муниципалитет занял жесткую позицию. Собранные документы направят в Госжилинспекцию для принятия мер. Ситуацию мониторит управление жилищного контроля.

— Если ваша УК также не убирает территорию, укажите в комментариях адрес и название организации — все сигналы будут отработаны, — заверили в ТГ-канале мэрии Саратова.

Ольга Сергеева