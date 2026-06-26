Более 400 вакансий предложила Приволжская магистраль на Всероссийской ярмарке трудоустройства Саратовской области

Приволжская железная дорога приняла участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая прошла в Саратове на площадке интерактивного парка «Россия — моя история».

Информационные стойки ПривЖД также работали на площадке в Энгельсе.

В ходе мероприятия специалисты кадрового блока магистрали подробно рассказали посетителям об основных видах деятельности структурных подразделений и имеющихся вакансиях. Для желающих получить работу в Саратовской области, было предложено более 400 вакансий.

Участников мероприятия интересовали условия труда на железнодорожных предприятиях, размер заработной платы, социальные гарантии и льготы, а также особенности получения профильного образования.