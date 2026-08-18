Упрдор снова ищет подрядчика для расширения 20 км дороги под Саратовом за 6,5 млрд

Дорогу Саратов – Вольск расширят до четырёх полос за 6,5 млрд рублей.

ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» объявило тендер на капитальный ремонт и расширение 20-километрового участка трассы Р-228 — от села Широкий Буерак до рабочего посёлка Клены.

Двухполосную дорогу планируют превратить в четырёхрядную. Максимальная цена контракта — 6,5 млрд рублей. Заявки принимаются до 2 сентября, подрядчика определят 5 сентября. Завершить работы должны к 29 декабря 2028 года.

Это уже второй конкурс — месяцем ранее желающих не нашлось.

Ольга Сергеева