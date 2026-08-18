В Саратовской области служба 112 зафиксировала 28 тысяч обращений за одну неделю

За неделю на номер 112 поступило 27 тысяч вызовов.
С 10 по 16 августа единая экстренная служба 112 обработала 27 000 вызовов. Более трети — 11 393 — потребовали немедленного выезда специалистов. Из них 1 404 обращения были комплексными, когда на место направлялись несколько служб одновременно.
Распределение вызовов:
— Скорая помощь — 4 933
— Полиция — 4 083
— Спасатели — 650
— Пожарные — 623
— Газовая служба — 356
Нагрузка на систему остаётся высокой. Операторы работают круглосуточно.
Жителей просят звонить по номеру 112 только при реальной угрозе жизни, здоровью или имуществу.
Ольга Сергеева