В Саратовской области служба 112 зафиксировала 28 тысяч обращений за одну неделю

За неделю на номер 112 поступило 27 тысяч вызовов.

С 10 по 16 августа единая экстренная служба 112 обработала 27 000 вызовов. Более трети — 11 393 — потребовали немедленного выезда специалистов. Из них 1 404 обращения были комплексными, когда на место направлялись несколько служб одновременно.

Распределение вызовов:

— Скорая помощь — 4 933

— Полиция — 4 083

— Спасатели — 650

— Пожарные — 623

— Газовая служба — 356

Нагрузка на систему остаётся высокой. Операторы работают круглосуточно.

Жителей просят звонить по номеру 112 только при реальной угрозе жизни, здоровью или имуществу.

Ольга Сергеева