Ураган на юге остановил поезда: рейсы через Саратов задержали до восьми часов

Непогода в Ростовской области изменила график движения поездов по всей стране. Ураган обесточил тяговые подстанции и повредил системы управления, из-за чего десятки рейсов встали в пути.

Даже при восстановлении подачи энергии сохранились опоздания. Через Саратов курсируют два состава, которых коснулись задержки: поезд № 503 Анапа – Уфа отправится с начальной станции не ранее 11:00 вместо 09:50, а № 578 Сириус – Челябинск — не ранее 18:00 вместо 13:44.

Максимальное отставание от расписания достигло 8 часов. Пассажирам посоветовали уточнять время в справочных.

Ольга Андреева