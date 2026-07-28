Русалки, пауки и тайный переход: блогер раскрыла магию дома Сатова

Автор телеграм-канала «открылось/закрылось» поделилась признанием в любви к дому Сатова. Она пишет, что вспоминая историю дома, не может пройти мимо без восхищения: фасад в стиле модерн хранит силуэты водяных, русалок, кувшинок и морских волн.

Построенный в 1870-х, свой нынешний вид дом обрёл лишь в начале XX века. До революции в здании бурлила торговля: здесь продавали муку, мануфактуру и вина, работала гостиница «Ростов-Дон», где жил Отто Шмидт, а в 1913-м прошла выставка местных художников. Популярность и постоянную прибыль дому приносило его местонахождение, рядом с Хлебной площадью и Верхним рынком.

Мария предлагает читателям квест: отыскать на фасаде гигантских пауков и скрытый переход для прислуги, который ловко пристроен сбоку дома.

Фото: соцсети

Анна Андреева