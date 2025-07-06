Урок патриотизма провели для детей в лагере «Восход»

Участники специальной военной операции провели урок патриотизма для детей из детского оздоровительного лагеря «Восход».

Защитники рассказали о Героях России — уроженцах Саратовской области, выполняющих боевые задачи, и об их подвигах.

В лагерь был передан информационный плакат с изображениями Героев России, на котором можно отсканировать QR-код для получения подробной информации о каждом земляке, удостоенном звания Героя России.

Как сообщили в министерстве внутренней политики региона, плакаты созданы по инициативе областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевого братства» при поддержке молодежных организаций области.